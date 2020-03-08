Наемники Путина напали на ВСУ и устроили масштабный пожар на Донбассе

В Донецкой области в результате обстрела российскими оккупационными войсками позиций украинских военнослужащих неподалеку от прифронтовой Марьинки произошел крупный пожар.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook, по свидетельству командира одного из подразделений, который защищает Марьинку, российские оккупанты открыли огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов.

В результате таких действий, загорелась сухая трава. Пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку от жилых домов мирных жителей.

"Российские оккупационные войска открыли огонь по нашим позициям. Скорее всего, стреляли трассирующими патронами, в результате чего загорелся сухостой в поле. Из-за сильного ветра пожар быстро дошел до наших позиций. Огонь повредил немного деревянные конструкции одного из наших опорников, но мы быстро потушили его. Пламя также вплотную приблизилось к жилым домам местных жителей поселка. Но благодаря оперативной работе наших военных, пожар удалось локализовать", - рассказал боец ВСУ Тарас.

По его словам, украинским военнослужащим удалось уберечь от возгорания также и заброшенные здания Марьинки. Иначе пожар длился бы несколько дней, и при сильном ветре достиг бы более серьезных масштабов.

Чтобы эффективно и оперативно ликвидировать пожар, огонь тушили всеми возможными средствами: перекапывали землю, засыпали пожар песком, далее к ликвидации бедствия присоединились местные пожарные.

"Противник применяет различные приемы, чтобы "выкурить" нас с наших позиций. Поскольку расстояния между украинскими и вражескими позициями небольшие, а на поле хорошо пересохла растительность - такая тактика действий противника становится особенно опасной для мирного населения Донетчины и Луганщины", - рассказал командир взвода .

В штабе ООС напомнили, что осенью прошлого года крупный пожар произошел в селе Березовое в Донецкой области. Тогда в результате обстрелов российских оккупантов огонь с поля перекинулся на жилые дома. Полностью выгорело шесть зданий.

"Сейчас оккупанты практически ежедневно обстреливают позиции украинских военных в окрестностях Марьинки. Чаще всего враг открывает огонь из пулеметов и гранатометов. Забрасывают наши позиции ВОГами. По словам военных, обстрелы усиливаются с наступлением сумерек", - говорится в сообщении.

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