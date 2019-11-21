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21 ноября • обновлено в 19:41
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Шпионаж и госизмена: НАБУ открыло дело по экс-главе СБУ Грыцаку

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НАБУ открыло уголовное производство против экс-главы СБУ Василия Грицака. Его подозревают в госизмене, шпионаже, злоупотреблении служебным положением, присвоении и растрате имущества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. В том числе 25 октября Высший антикоррупционный суд обязал бюро открыть производство, в котором фигурирует экс-председатель Службы безопасности.

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Соответствующее решение вынес следственный судья Тимур Хамзин. В судебных материалах указывается, что 4 октября в НАБУ было подано заявление об уголовном правонарушении по факту возможного совершения Грицаком преступлений, подпадающих под квалификацию ряда статей Уголовного кодекса Украины, в частности, статей:

  • 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

  • 364 (злоупотребление служебным положением);

  • 365 (превышение власти или служебных полномочий);

  • 366 (служебный подлог);

  • 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

  • 111 (государственная измена);

  • 114 (шпионаж).

Василий Грицак

Василий Грицак

СБУ

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Однако, производство не было зарегистрировано. Как считает заявитель, своим бездействием, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не позднее 24 часов после получения соответствующего заявления, уполномоченные должностные лица НАБУ грубо нарушили требования уголовного процессуального законодательства.

Постановлением от 11 октября следственный судья открыл производство по жалобе и 25 октября суд обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в ЕРДР сведения о возможных преступлениях Грицака.

В пресс-службе НАБУ отметили, что бюро исполнило соответствующее постановление суда и внесло сведения в ЕРДР.

"Сообщаем, что Национальным бюро исполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", – говорится в ответе ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

  • 6 июня Рада провалила голосование за отставку Грицака и чиновник ушел в отпуск.

  • 16 августа стало известно, что в отношении Грицака и ряда других должностных лиц открыто уголовное производство из-за возможного создания фальшивых доказательств обвинения.

  • 29 августа нардепы проголосовали за увольнение чиновника.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Василий Грицак
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины Служба безопасности Украины расследование Высший антикоррупционный суд
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
В пользу какого государства шпионаж? Неужели английский шпион?
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Pollak John
Pollak John
тут уже вопрос не в самом Грицаке и НАБУ , а в тех , кто его лоббировал и назначил на эту должность .
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коршун федот
коршун федот
Не чекав.Думав наш.
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