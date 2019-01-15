НАБУ нашло у сына народного депутата кокаин — СМИ

Сотрудники НАБУ во время обысков изъяли у сына народного депутата от партии "Воля народа" Станислава Березкина Максима 3-5 граммов кокаина.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обыски проводились по месту жительства 23 октября минувшего года.

Согласно материалам суда, в ходе следственных мероприятий детективы НАБУ изъяли прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, блокнот/дневник в обложке черного цвета, на страницах которого имеются записи: "ЧГЖБ"; мобильный телефон Березкина Sаmsung Note 8. Все изъятое имущество арестовано.

Максим Березкин Finclub.net

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Березкин был задержан по подозрению в причастности к хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка", однако в конце октября 2018 года сын нардепа вышел под залог в размере 5 млн гривен.

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