МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

НАБУ нашло у сына народного депутата кокаин — СМИ

2.3тЧитать материал на украинском

Сотрудники НАБУ во время обысков изъяли у сына народного депутата от партии "Воля народа" Станислава Березкина Максима 3-5 граммов кокаина.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обыски проводились по месту жительства 23 октября минувшего года.

Согласно материалам суда, в ходе следственных мероприятий детективы НАБУ изъяли прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, блокнот/дневник в обложке черного цвета, на страницах которого имеются записи: "ЧГЖБ"; мобильный телефон Березкина Sаmsung Note 8. Все изъятое имущество арестовано.

Новости
''Эйфория!'' Известный в Украине комик рассказал, как нюхал кокаин

Максим Березкин

Максим Березкин

Finclub.net

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Березкин был задержан по подозрению в причастности к хищению 20 млн долларов кредита "Ощадбанка", однако в конце октября 2018 года сын нардепа вышел под залог в размере 5 млн гривен.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Теги
НАБУнаркотики
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
7
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги