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На Житомирщине из винтовки ранили 10-летнюю девочку: детали инцидента

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На Житомирщине в поселке Черняхово 28 июня двое девочек, находясь в соседском дворе, нашли пневматическую винтовку и в результате игр с оружием пулевое ранение в плечо получила старшая из подружек.

В обстоятельствах в рамках уголовного производства разбираются полицейские, сообщает пресс-служба ГУ НП в Житомирской области. "Около 19:30 в Черняховский отдел полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о доставке в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с пневмострельной раной плеча", – указано на сайте.

Во время выяснения обстоятельств ранения ребенка сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что девочка со своей 6-летней подружкой играли во дворе местного жителя. Там они нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев.

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На Житомирщине из винтовки ранили ребенка

На Житомирщине из винтовки ранили ребенка

Иллюстративное фото

Предварительно, оружие находилась в заряженном состоянии. В результате игр винтовка выстрелила в руках меньшего ребенка и пневматическая шарик попала в ее старшую подружку.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

Устройство для отстрела пневматических шариков хозяин двора добровольно отдал работникам милиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Переяслав-Хмельницький под Киевом 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову после выстрела полицейских. Ребенок скончался в больнице.

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УкраинаЖитомир
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