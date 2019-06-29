На Житомирщине из винтовки ранили 10-летнюю девочку: детали инцидента

На Житомирщине в поселке Черняхово 28 июня двое девочек, находясь в соседском дворе, нашли пневматическую винтовку и в результате игр с оружием пулевое ранение в плечо получила старшая из подружек.

В обстоятельствах в рамках уголовного производства разбираются полицейские, сообщает пресс-служба ГУ НП в Житомирской области. "Около 19:30 в Черняховский отдел полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о доставке в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с пневмострельной раной плеча", – указано на сайте.

Во время выяснения обстоятельств ранения ребенка сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что девочка со своей 6-летней подружкой играли во дворе местного жителя. Там они нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев.

На Житомирщине из винтовки ранили ребенка Иллюстративное фото

Предварительно, оружие находилась в заряженном состоянии. В результате игр винтовка выстрелила в руках меньшего ребенка и пневматическая шарик попала в ее старшую подружку.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

Устройство для отстрела пневматических шариков хозяин двора добровольно отдал работникам милиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Переяслав-Хмельницький под Киевом 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову после выстрела полицейских. Ребенок скончался в больнице.

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