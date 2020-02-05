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7 февраля • обновлено в 07:39
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На трассе под Харьковом погибли 5 человек: фото с места жуткого ДТП

5.1т
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В среду, 5 февраля, в Изюме Харьковской области на трассе Киев-Харьков-Довжанский в результате ДТП погибли пять человек, еще один пострадал.

На дороге не разминулись Daewoo Nubira и ВАЗ-2109, который выехал со второстепенной дороги на главную. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После столкновения машины загорелись.

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ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

Нацполиция в Харьковской области

"42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира Daewoo Nubira погибли на месте. 34-летнего водитель другого транспортного средства доставлен в Изюмскую районную больницу", – отметили в полиции.

ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

Нацполиция в Харьковской области

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели. Личности погибших пассажиров "Daewoo" пока не установлены.

ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

Нацполиция в Харьковской области

ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

Нацполиция в Харьковской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду утром, 5 февраля, Киев из-за непогоды заполонило огромное количество ДТП, в том числе и смертельное, а также масштабные пробки.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Харьков
Тег
ДТП
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче души блудные, души грешные и души невинные усопших Твоих
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