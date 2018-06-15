На Сумщине перевернулся рейсовый автобус: пострадали 8 человек

В Сумской области маршрутный автобус попал в ДТП, в результате которого пострадало восемь пассажиров, среди которых был 13-летний подросток.

"Событие произошло сегодня, в 13:28, возле села Ревы Недрыгайловского района. Там перевернулся маршрутный автобус "Сумы-Ромны", в результате чего пострадали восемь пассажиров, среди которых - 13-летний парень. Полиция открыла уголовное производство, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции", –сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

ДТП на Сумщине 0542.ua

По словам начальника местного отделения полиции Константина Заики, 57-летний водитель БАЗа не справился с управлением, и автобус перевернулся на левый бок.

ДТП на Сумщине 0542.ua

"Двое пострадавших пассажиров госпитализированы и находятся в Недригайловской ЦРБ. Подросток доставлен в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро обратились за медицинской помощью позже", – подчеркнул он.

ДТП на Сумщине 0542.ua

По данному факту полиция открыла уголовное производство, в рамках которого назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут окончательно установлены причины ДТП.

ДТП на Сумщине 0542.ua

ДТП на Сумщине 0542.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее центр Киева парализовало масштабное ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе - ребенок.