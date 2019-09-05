На семью Гонтаревой напали? Появились подробности нового ЧП

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева рассказала, что в ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на ее невестку (она полная тезка свекрови).

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", — сообщила она "НВ".

Гонтарева подчеркнула, что эти события являются "звеньями одной цепи".

Авто невестки Гонтаревой сожгли в Киеве

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массировано начали со всех сторон, им мало полностью сфальсифицированного дела коррумпированного прокурора [Константина] Кулика, им мало подачи исков [экс-замглавы Администрации Президента Андрея] Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям! Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева", — заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее переломы костей стопы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!