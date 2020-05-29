В городе Вараш при попытке задержания пьяного водителя полиция ранила постороннего мужчину и его собаку породы кане-корсо.

Как информирует пресс-служба полиции в Ривненской области, инцидент произошел вечером в четверг, 28 мая. Патрульным сообщили, что водитель Mazda 6 ехал по улице Набережной, вероятно, в состоянии опьянения (внимание, ниже опубликованы фото 18+).

Обнаружив автомобиль, правоохранители остановили его в жилом массиве микрорайона Победы. 39-летний местный житель вышел из авто, отказавшись предъявить документы, и направился к 35-летнему мужчине, который находился во дворе дома с собакой.

В Вараше двое мужчин устроили драку с полицейскими, есть раненые rv.npu.gov.ua

В Вараше двое мужчин устроили драку с полицейскими, есть раненые rv.npu.gov.ua

В Вараше двое мужчин устроили драку с полицейскими, есть раненые rv.npu.gov.ua

"Замечания о необходимости одеть поводок и намордник псу его владелец проигнорировал. Животное набросилась на 33-летнего сержанта полиции. В соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", сотрудник полиции применил огнестрельное оружие и для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью полицейского. Выстрелом милиционер травмировал собаке лапу.

Это разозлило мужчин, и 35-летний житель Вараша, держа в руках поводок с металлическим ошейником, начал наносить им удары по голове и туловищу сержанту, а 39-летний "напарник" дергал за одежду, наносил телесные повреждения и пытался отобрать табельное огнестрельное оружие. Правоохранитель, сообщив злоумышленникам о намерении применения оружия, выстрелил в ногу 35-летнему владельцу собаки, а затем, применив слезоточивый газ, полицейские надели на мужчину наручники. 39-летний житель Вараша с места происшествия скрылся", – сказано в сообщении полиции.

Правоохранители получили незначительные телесные повреждения, также была повреждена их служебная Toyota Prius, с которой в ходе стычки сорвали номерные знаки и разбили лобовое стекло. Владелец собаки был госпитализирован в травмпункт, угрозы жизни нет. Самого водителя правоохранители разыскали спустя некоторое время.

В Вараше двое мужчин устроили драку с полицейскими, есть раненые rv.npu.gov.ua

В Вараше двое мужчин устроили драку с полицейскими, есть раненые rv.npu.gov.ua

"Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 39-летнему жителю Вараша сообщили о подозрении в совершении сопротивления работникам правоохранительного органа и нанесении телесных повреждений по части 2 статьи 342 и частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержанный – ранее судимый за грабеж, разбой и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, за что отбывал наказание в местах лишения свободы. Также более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", – рассказали полицейские.

Как писал OBOZREVATEL, утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла жутка масштабная перестрелка. Были ранены несколько человек, двое сейчас находятся в больнице. В результате ЧП правоохранители задержали 21 человека.

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