На Ривненщине 'черные копатели' янтаря устроили 'разборки' с СБУ

В Ривненской области местные жители нескольких сел Рокитновского района незаконно добывали янтарь-сырец в промышленных масштабах. При задержании злоумышленники сопротивлялись правоохранителям.

Как сообщает пресс-служба СБУ, "черные копатели" использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы. Добытый "солнечный камень" злоумышленники реализовывали местным перекупщикам.

"На месте нелегальной разработки правоохранители разоблачили 15 участников группировки. У злоумышленников обнаружено 10 дизельных мотопомп и более 20 килограммов янтаря, который они успели добыть во время "смены", – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство начато по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине правоохранители изъяли 858 килограммов камней янтаря, стоимость которых составила более 30 млн гривен.