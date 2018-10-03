''На Крым пойдем!'' Командир украинского корабля жестко пригрозил россиянам

Украинский флот не даст россиянам захватить Азовское море.

С таким заявлением выступил командир малого бронированного артиллерийского катера "Кременчуг" Александр Регула, сообщает "Укринформ".

При этом он пригрозил, что украинский флот готов идти на Крым.

"Мы не дадим россиянам сделать Азов своим озером! Море было, есть и будет нашим. А дальше – посмотрим. Может, еще и на Крым дальше пойдем. Отжимать обратно. Да просто хочу заверить, что все будет хорошо. И все-таки наша страна встанет с колен. У нас все будет замечательно", - подчеркнул командир.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский катер незамеченным приблизился прямо к Керченской проливу, чем напугал россиян.