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''На Крым пойдем!'' Командир украинского корабля жестко пригрозил россиянам

3.2тЧитать материал на украинском

Украинский флот не даст россиянам захватить Азовское море.

С таким заявлением выступил командир малого бронированного артиллерийского катера "Кременчуг" Александр Регула, сообщает "Укринформ".

При этом он пригрозил, что украинский флот готов идти на Крым.

"Мы не дадим россиянам сделать Азов своим озером! Море было, есть и будет нашим. А дальше – посмотрим. Может, еще и на Крым дальше пойдем. Отжимать обратно. Да просто хочу заверить, что все будет хорошо. И все-таки наша страна встанет с колен. У нас все будет замечательно", - подчеркнул командир.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский катер незамеченным приблизился прямо к Керченской проливу, чем напугал россиян.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Азовское море
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Олег Олег
Олег Олег
Ка богата эта территория ебанутым народонаселением. Регул, вы за рубль в жопу дадите, нахуй с вами воевать, если можно купить
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Русский Солдат
Русский Солдат
Водитель моторной лодки грозит России? На Крым идти собирается? Смешно.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
:) ага, только для начала скиньтесь всей херсонщиной на топливо, кстати на обратный путь его не надо-не пригодится, а потом уже кричите тихонечко.
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