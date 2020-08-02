На Харьковщине умер 12-летний ребенок: мама лечила дома от ангины

В Изюмском районе Харьковской области умер 12-летний ребенок, который, по словам матери, болел ангиной.

Женщина лечила сына самостоятельно и за помощью врачей не обращалась, сообщается на сайте полиции области. Копам предстоит выяснить обстоятельства смерти малолетнего.

Информация от врачей о том, что в приемное отделение больницы доставили ребенка без признаков жизни, поступила в Изюмский отдел полиции в 23:05 1 августа.

Мать умершего рассказала, что сын болел ангиной. Он внезапно потерял сознание, и женщина принесла ребенка в приемное отделение районной больницы.

Медики констатировали смерть мальчика. По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. (умышленное убийство) 115 УК, проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачей Харьковского городского родильного дома №1 обвинили в смерти ребенка. Роженица рассказала, что медики надавили ей на живот, из-за чего порвалась плацента и ее сын мгновенно погиб.