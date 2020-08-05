На Харьковщине поймали мужчину, который развращал мальчиков-подростков
На Харьковщине разоблачили мужчину, который развращал мальчиков. ВолыньИнфо
На Харьковщине правоохранители Красноградского отдела полиции разоблачили мужчину, который развратил двух несовершеннолетних парней.
Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, сейчас ведется работа по установлению возможных жертв злоумышленника. В частности, выйти на его след помогла мать пострадавшего 15-летнего парня, которая обратилась в полицию 4 августа.
Женщина заявила, что неизвестный мужчина развращал ее сына. В тот же день сотрудники полиции установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый 47-летний житель города Красноград. Уже во время расследования полицейские получили информацию о том, что преступление сексуального характера мужчина совершил в отношении еще одного несовершеннолетнего.
"В ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть и действовал по одной схеме. В социальной сети злоумышленник зарегистрировался под видом молодого парня и знакомился с юными пользователями. Имея психологические навыки, преступник налаживал с ребятами дружеские отношения. Через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия", – говорится в сообщении МВД.
По данному факту следователем Красноградского отдела полиции было зарегистрировано уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.
Кроме того полицейские обратились к родителям с призывом объяснять своим детям об опасности знакомств на улице и через интернет, а также контролировать их досуг.
"Следите, с кем они общаются и какие сайты посещают в интернете. Если в социальных сетях найдете переписку с ником (на фото), с которого злоумышленник общался с малолетним, немедленно сообщайте по телефону 102 или другим удобным для вас способом", – отметили правоохранители и показали скриншот профиля злоумышленника в соцсети.
Профиль злоумышленника, который развращал мальчиков Сайт МВД
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа в Киеве поймали 50-летнего мужчину, который занимался оральным сексом с 13-летним мальчиком в авто, припаркованном на улице Балукова. Машину Lada заметили сотрудники Департамента охраны, когда проезжали мимо.