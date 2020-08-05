На Харьковщине поймали мужчину, который развращал мальчиков-подростков

На Харьковщине правоохранители Красноградского отдела полиции разоблачили мужчину, который развратил двух несовершеннолетних парней.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, сейчас ведется работа по установлению возможных жертв злоумышленника. В частности, выйти на его след помогла мать пострадавшего 15-летнего парня, которая обратилась в полицию 4 августа.

Женщина заявила, что неизвестный мужчина развращал ее сына. В тот же день сотрудники полиции установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый 47-летний житель города Красноград. Уже во время расследования полицейские получили информацию о том, что преступление сексуального характера мужчина совершил в отношении еще одного несовершеннолетнего.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть и действовал по одной схеме. В социальной сети злоумышленник зарегистрировался под видом молодого парня и знакомился с юными пользователями. Имея психологические навыки, преступник налаживал с ребятами дружеские отношения. Через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия", – говорится в сообщении МВД.

По данному факту следователем Красноградского отдела полиции было зарегистрировано уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

Кроме того полицейские обратились к родителям с призывом объяснять своим детям об опасности знакомств на улице и через интернет, а также контролировать их досуг.

"Следите, с кем они общаются и какие сайты посещают в интернете. Если в социальных сетях найдете переписку с ником (на фото), с которого злоумышленник общался с малолетним, немедленно сообщайте по телефону 102 или другим удобным для вас способом", – отметили правоохранители и показали скриншот профиля злоумышленника в соцсети.

Профиль злоумышленника, который развращал мальчиков Сайт МВД

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