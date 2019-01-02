На Донбассе загадочно исчез боец ВСУ: что известно

В зоне проведения ООС на Донбассе в ночь с 28 на 29 декабря при неустановленных обстоятельствах исчез украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на странице 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, где и служил пропавший. С момента ЧП было организовано розыскные меры, но состоянием на среду, 2 января, результата нет.

По данному факту военной прокуратурой было внесено сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Накануне террористы "ДНР" заявили, что взяли в плен украинского бойца, продемонстрировав автомат с номером АКС-74У. В военной бригаде подтвердили, что номер действительно закреплен за пропавшим бойцом.

При этом сообщение оккупантов о якобы проведении наступательной операции ВСУ было опровергнуто. Отмечается, что это фейк, который "не соответствует не только действительности, но и здравому смыслу вообще".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы на Донбассе возобновили обстрелы позиций защитников Украины, вынудив их открыть огонь в ответ с целью избегания угрозы жизни.