На Донбассе террористы обстреляли школы с учениками: все подробности

Оккупанты на захваченных территориях Донецкой области обстреляли две школы и пытаются обвинить в этом украинских защитников.

Мониторинговая миссия ОБСЕ 23 марта зафиксировала следы от снаряда в одной из школ Донецка, сообщили на странице штаба ООС в Facebook. По предварительной оценке, огонь велся из крупнокалиберного пулемета.

"Это 15-сантиметровая пробоина на высоте 30 см от земли. Сотрудники школы заявили, что обстрел произошел 21 марта утром, когда ученики уже пришли", ‒ пояснили в пресс-штабе.

Рассказывать подробности наблюдателям без разрешения оккупантов администрация школы отказалась. Отмечается, что снаряд не может быть выпущен ВСУ, поскольку ближайшая позиция украинских защитников от школы находится в 3 километрах, то есть на слишком большом для пулемета расстоянии.

Обстрел школы в Донецке Facebook ООС

Еще одну школу обстреляли в пгт Гольмовский Донецкой области. Там на втором этаже школы обнаружили трещину в окне и сантиметровое отверстие.

"Оккупационные "власти" РФ запретили сотрудникам школы впускать наблюдателей внутрь и осматривать повреждение. Они только сообщили, что повреждения стали результатом обстрела 20 марта", ‒ пояснили в ООС.

Украинские войска находятся от обстрелянного учебного заведения на таком расстоянии, которое не может преодолеть снаряд, оставивший такую отметку.

В штабе подчеркнули, что эти обстрелы говорят о провокационном характере российский войск, которые пытаются дискредитировать ВСУ и скрыть свои преступления против мирного населения.

Обстрел школы в Донецкой области Facebook ООС

Как писал OBOZREVATEL, 24 марта двое оккупантов были уничтожены, еще один ранен в результате боевых действий на Донбассе.

Двое украинских защитников были ранены во время обстрелов террористов. Вражеские силы применяли запрещенное оружие.

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