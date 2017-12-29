На Донбассе сбили огромный российский беспилотник

В зоне проведения АТО украинские военнослужащие сбили беспилотник российского производства типа "Орлан-10".

Об этом пишет ТСН.

Беспилотный летательный аппарат упал возле Курдюмовки, вблизи Торецка Донецкой области.

"Орлан-10" - многоцелевой беспилотный летательный аппарат производства ООО "Специальный технологический центр" Санкт-Петербург, Россия. Максимальная взлетная масса БПЛА составляет до 18 кг. Он способен передавать видео на расстояние до 120 км. Стоимость такого аппарата оценивается в около 6 млн рублей.

Как писал "Обозреватель", ВСУ уже не впервые сбивают дроны террористов.