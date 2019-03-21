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На Донбассе развязались кровавые бои: множество раненых и убитых

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Двое оккупантов были ликвидированы, еще пятеро ранены в результате боевых действий на Донбассе 20 марта.

При этом трое воинов ОС получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил у Facebook.

Кроме того, ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника. Всего 20 марта российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 74 мины.

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Под обстрел попали позиции в районе Лебединского, Марьинки.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды — из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов — в районе населенного пункта Новолуганское; дважды — из минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у села Айдар", — говорится в сообщении.

Также под обстрел попали позиции воинов ВСУ в районах Катериновки, Троицкого Станицы Луганской, Хутора Вольный.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, трое оккупантов были уничтожены, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 19 марта.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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