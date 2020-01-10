На Донбассе разгорелись бои: в ВСУ уточнили данные о тяжелых потерях

За минувшие сутки, 9 января, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевые потери ВСУ составляли пять военнослужащих.

В результате действий российских оккупантов ранения получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб. Уточненные данные сообщил штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Война на Донбассе 24 канал

"В результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое – акубаротравмы", – говорится в сообщении.

В настоящее время раненные украинские защитники находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 января российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военнослужащий ООС, еще один был ранен.

Позже стало известно, что погибшим Героем оказался военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода старший солдат Николай Довженко. Ему было всего 23 года.

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