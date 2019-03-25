На Донбассе прошли кровавые бои: ВСУ мощно отомстили "Л/ДНР"

В понедельник, 25 марта, в зоне проведения ООС на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в течение суток оккупанты совершили три провокационных обстрела позиций ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра в районе села Крымское;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское;

из стрелкового оружия вблизи поселка Луганское.

Украинским защитникам пришлось открыть ответный огонь, в результате чего был уничтожен один террорист, а еще двое получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы на Донбассе обстреляли две школы с учениками, попытавшись обвинить в этом украинских бойцов.

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