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На Донбассе прошли кровавые бои: ВСУ мощно отомстили "Л/ДНР"

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В понедельник, 25 марта, в зоне проведения ООС на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в течение суток оккупанты совершили три провокационных обстрела позиций ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра в районе села Крымское;

  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское;

  • из стрелкового оружия вблизи поселка Луганское.

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Украинским защитникам пришлось открыть ответный огонь, в результате чего был уничтожен один террорист, а еще двое получили ранения.

На Донбассе кровавые бои: ВСУ мощно отомстили "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы на Донбассе обстреляли две школы с учениками, попытавшись обвинить в этом украинских бойцов.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Значит, опять будут гроши и памперсы собирать... :-)
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