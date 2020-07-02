На Донбассе погибли более 3 тысяч воинов ВСУ: озвучена печальная статистика

На Донбассе в войне с Россией погибли 3094 военных ВСУ, ранения получили почти 12 тысяч защитников.

Об этом сообщил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, передает Укринформ.

"Защищая свою независимость и территориальную целостность в противостоянии российской агрессии, моя страна вынуждена платить ужасную цену. Вследствие вооруженного конфликта, развязанного Россией, уже погибло 3094 и ранено почти 12 тысяч защитников Украины", – сказал он.

Голопатюк добавил, что на войне погибли 3353 гражданских лиц, а боле 7 тысяч получили ранения. Также около 1,8 млн украинцев покинули свои дома и вынуждены были переселиться.

"Впервые после Второй мировой войны осуществлена ​​попытка изменить устойчивый международный порядок в Европе, в том числе военными средствами... Не на периферии мира или в темные времена средневековья, а в центре Европы и в начале 21 века", – подчеркнул военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли большие потери живой силы и техники.