Портников рассказал, что Россия хочет сделать с Донбассом

Россия не собирается тратить свои деньги на оккупированный Донбасс и в будущем планирует превратить его "в Абхазию или Приднестровье".

Такое мнение высказал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников в своей колонке на "Эспрессо", назвав решение Москвы "компромиссом с самими собой, которого, наконец-то, достигли в Кремле".

"Превращаем Донбасс в Абхазию или Приднестровье и не тратим на него лишних средств – самим нужны", - объясняет журналист позицию российских властей.

Также он указал на то, к чему может привести такое отношение оккупантов к Донбассу.

"А там и население уменьшится, разбежится, заводы и шахты окончательно остановятся. Просто будет хороший плацдарм. На будущее", - написал журналист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Портников указал на "ахиллесову пяту" Путина.