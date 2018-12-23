Мощный взрыв на Харьковщине оставил людей без крыши над головой: есть пострадавшие

В Люботыне Харьковской области 23 декабря прогремел мощный взрыв в частном доме, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, это произошло около 4:00 на улице Гоголя, когда в доме находились 46-летний хозяин, его 43-летняя жена и 19-летняя дочь.

"С места происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и медицинской помощи доставлены мужчина и женщина с ожогами различной степени тяжести. Сейчас женщине оказана медицинская помощь, и она отпущена домой. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое, у него 50% ожогов тела", – сказано в сообщении.

Уточняется, что причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. При этом дочь пострадавших рассказала правоохранителям, что в последнее время чувствовался запах газа.

В пресс-центре ГосЧС также уточнили, что после взрыва в доме разрушилась крыша, внешние стены и внутренние перегородки. Спасатели провели обследование места происшествия на наличие других пострадавших и очагов горения.

ГосЧС

ГосЧС

ГосЧС

ГосЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря в центре Львова на ярмарке прогремели взрывы в домике ресторана "Реберня", в ходе которых пострадали пятеро человек. Позже появилось видео.