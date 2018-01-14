Не до коммуналки: названы мизерные зарплаты и пенсии в "ДНР"

Минимальная пенсия в "ДНР" составляет 2730 рублей, но некоторым еще удается получать украинские пенсии.

Об этом "Обозревателю" рассказали жители оккупированной территории.

"Именно поэтому чуть ли не самой обеспеченной категорией граждан на оккупированных территориях считаются пенсионеры, но после верификации выплат таких счастливчиков осталось не много", - говорят жители.

По их словам, коммунальные услуги в "ДНР", по сравнению с подконтрольной частью Украины дешевле, но в "республике" нет субсидий, а до войны их получали десятки тысяч семей. Поэтому для тех, кто до начала российской агрессии пользовался субсидией, платежки стали неподъемной статьей расходов.

Зарплата людей тоже совсем не радует. "До всех этих событий я получал больше 20 тыс. грн. в месяц, сейчас - 10-12 тысяч, но уже рублей", - пожаловался "Обозревателю" шахтер из "ДНР".

Как сообщал "Обозреватель", ранее стали известны цены в оккупированном Донецке.