"Ми близько": оккупантов Крыма напугал мощный сигнал от Украины

Центр оккупированного Севастополя был оцеплен из-за упавшего беспилотного летательного аппарата, обклеенного флагами Украины.

Как информирует "Искра", беспилотник был обнаружен в пятницу, 13 апреля. По всей длине аппарата повторялась надпись: "Ми близько!"

Беспилотник напугал "правоохранителей", которые убедительно просили не приближаться прохожих к зоне, где он упал. Затем с аппаратом работали пиротехники, которые проверяли его на взрывоопасность.

В результате беспилотник увезли и сняли оцепление. При этом официальных комментариев по этому поводу не было.

Как писал "Обозреватель", недавно террористы Донбасса получили мощное послание от ВСУ.