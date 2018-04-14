"Ми близько": оккупантов Крыма напугал мощный сигнал от Украины

Центр оккупированного Севастополя был оцеплен из-за упавшего беспилотного летательного аппарата, обклеенного флагами Украины.
Как информирует "Искра", беспилотник был обнаружен в пятницу, 13 апреля. По всей длине аппарата повторялась надпись: "Ми близько!"
Беспилотник напугал "правоохранителей", которые убедительно просили не приближаться прохожих к зоне, где он упал. Затем с аппаратом работали пиротехники, которые проверяли его на взрывоопасность.
В результате беспилотник увезли и сняли оцепление. При этом официальных комментариев по этому поводу не было.
Как писал "Обозреватель", недавно террористы Донбасса получили мощное послание от ВСУ.
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