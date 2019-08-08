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Месть ВСУ за убитых морпехов: Прилепин пожаловался на потери в "ДНР"

1.7т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" 7 августа понесли потери личного состава – один оккупант ликвидирован, еще двое получили тяжелейшие ранения.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал в рядах террористической "ДНР".

"Очередные страшные новости с Донбасса. Наш бат. Мне пишут. Несмотря на объявленное перемирие, мы продолжаем нести потери. Опять двое тяжелораненых и один погибший", – пожаловался военный преступник.

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

"112 Украина"

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По его словам, некий Максим Хотковский (позывной "Радуга") получил ранение правого глаза, осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей. На правом глазу врачи были вынуждены удалить глазное яблоко. Прилепин уточнил, что "Радуга" еще подростком в 2014 году вступил в "ополчение", ему тогда было 15 лет.

Вместе с ним серьезные травмы получил террорист Виктор Баровский ("Витя") – у него множественные осколочные переломы костей левой голени, правую ногу частично ампутировали. Третий оккупант умер до того, как его успели доставить в больницу.

Месть ВСУ за убитых морпехов: Прилепин пожаловался на потери в "ДНР"

Раненый террорист "ДНР"

Раненый террорист "ДНР"

Facebook Захара Прилепина

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Украина
Теги
ВСУ ДНР
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
После таких перемог, как обычно, ждем нытья от волонтеров с просьбами скинуться на новые шаровары для полудохлых "хероев"
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филипп филипыч
филипп филипыч
из статьи не ясно в каких войсках РФ они служат.
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Юг Руси
Юг Руси
филипп филипыч, "российско-окупационные террористическо-аннексионные формирования" РФ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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