Месть ВСУ за убитых морпехов: Прилепин пожаловался на потери в "ДНР"

Террористы "ДНР" 7 августа понесли потери личного состава – один оккупант ликвидирован, еще двое получили тяжелейшие ранения.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал в рядах террористической "ДНР".

"Очередные страшные новости с Донбасса. Наш бат. Мне пишут. Несмотря на объявленное перемирие, мы продолжаем нести потери. Опять двое тяжелораненых и один погибший", – пожаловался военный преступник.

Террористы "ДНР" "112 Украина"

По его словам, некий Максим Хотковский (позывной "Радуга") получил ранение правого глаза, осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей. На правом глазу врачи были вынуждены удалить глазное яблоко. Прилепин уточнил, что "Радуга" еще подростком в 2014 году вступил в "ополчение", ему тогда было 15 лет.

Вместе с ним серьезные травмы получил террорист Виктор Баровский ("Витя") – у него множественные осколочные переломы костей левой голени, правую ногу частично ампутировали. Третий оккупант умер до того, как его успели доставить в больницу.

Раненый террорист "ДНР" Facebook Захара Прилепина

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