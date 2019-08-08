Месть ВСУ за убитых морпехов: Прилепин пожаловался на потери в "ДНР"

Террористы "ДНР" 7 августа понесли потери личного состава – один оккупант ликвидирован, еще двое получили тяжелейшие ранения.
Об этом на своей странице в Facebook написал российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал в рядах террористической "ДНР".
"Очередные страшные новости с Донбасса. Наш бат. Мне пишут. Несмотря на объявленное перемирие, мы продолжаем нести потери. Опять двое тяжелораненых и один погибший", – пожаловался военный преступник.
Террористы "ДНР"
"112 Украина"
По его словам, некий Максим Хотковский (позывной "Радуга") получил ранение правого глаза, осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей. На правом глазу врачи были вынуждены удалить глазное яблоко. Прилепин уточнил, что "Радуга" еще подростком в 2014 году вступил в "ополчение", ему тогда было 15 лет.
Вместе с ним серьезные травмы получил террорист Виктор Баровский ("Витя") – у него множественные осколочные переломы костей левой голени, правую ногу частично ампутировали. Третий оккупант умер до того, как его успели доставить в больницу.
Раненый террорист "ДНР"
Facebook Захара Прилепина
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.
Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.
Убийство Героев прокомментировал и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Зеленского бить по оккупантам по всем фронтам.
Утром 7 августа Зеленский провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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