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''ИГИЛ из Херсона'': в России сделали циничное заявление о теракте в Керчи

10.6тЧитать материал на украинском

К массовому расстрелу в Керченском политехническом колледже может быть причастна террористическая группировка ИГИЛ.

С таким заявлением выступил скандальный российский публицист и писатель Эдуард Лимонов, который убежден, что стрелком Владиславом Росляковым "сманипулировали" и "помогли уйти из жизни, чтобы он не помог распутаться клубку".

"Бомбу, без особой боязни ошибиться, вполне можно отнести к категории преступлений, совершаемых ИГИЛ. Именно в тех местах в Крыму как раз существует сильное влияние "Исламского государства" в среде крымских татар, к примеру", - заявил Лимонов.

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Более того, он уверен, что "в соседней Херсонской области формируются реальные подразделения исламистов".

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября в оккупированной Россией Керчи прошла церемония прощания с жертвами нападения на политехнический колледж.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Персона
Эдуард Лимонов
Место
Россия
Объект
керченский стрелок
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Ну сказал Лимонов. Так это его личное мнение.
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Chrones Andrey
Chrones Andrey
Хохлы, по поводу крымских татар, воюющих в Игил - погуглите группировки Крымский дом и Крымский джамаат в Сирии. Насчет связи этого стрелка с Игил старик конечно несет бред, но вот то, что среди крымских татар есть радикальные исламисты - он таки прав!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Такие бредни пишут аж смешно,ну с какого перепугу на игил работал бы не мусульманин да ещё и ярый путинец судя по его соц сетям?да и толку игилу от этого?от этого теракта пользу имеет только путин,только ему это выгодно для запугивания народа и отвлечения от того что народу знать не положено)
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Chrones Andrey
Chrones Andrey
Артеллерист Моня, ты его страницу видел? Последняя запись - лето 2014-го, когда ему едва исполнилось 14 лет! Хотя, если ты считаешь, что картинка-мем на Пуина в маршальской (или хз какой) дореволюционной форме - это поклонение ему, тогда конечно - это сопливое дитё 4 года назад был ярым путинцем!
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