''ИГИЛ из Херсона'': в России сделали циничное заявление о теракте в Керчи

К массовому расстрелу в Керченском политехническом колледже может быть причастна террористическая группировка ИГИЛ.

С таким заявлением выступил скандальный российский публицист и писатель Эдуард Лимонов, который убежден, что стрелком Владиславом Росляковым "сманипулировали" и "помогли уйти из жизни, чтобы он не помог распутаться клубку".

"Бомбу, без особой боязни ошибиться, вполне можно отнести к категории преступлений, совершаемых ИГИЛ. Именно в тех местах в Крыму как раз существует сильное влияние "Исламского государства" в среде крымских татар, к примеру", - заявил Лимонов.

Более того, он уверен, что "в соседней Херсонской области формируются реальные подразделения исламистов".

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября в оккупированной Россией Керчи прошла церемония прощания с жертвами нападения на политехнический колледж.