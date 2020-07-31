Луцкий террорист Кривош объявил голодовку: адвокат объяснил причину
Максим Кривош объявил в СИЗО голодовку. РИА Новости
Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре Луцка, объявил в СИЗО голодовку из-за плохих условий содержания.
Об этом сообщило издание ВолиньPost со ссылкой на адвоката Сергея Тиможинского. Луцкий террорист начал голодать в четверг, 30 июля.
По словам адвоката, Кривош отказался от еды из-за нарушения его прав, в частности из-за немотивированного, по его убеждению, применения наручников.
Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры.
Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного.
Также защитник Кривоша заявил, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.
В пресс-службе прокуратуры области журналистам сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО и никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступало.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 июля в центре Луцка Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобусаБерестечко – Красиловка и угрожал взорвать его.
К вечеру того же дня он выпустил заложников из автобуса, а спецназ задержал Кривоша.
23 июля суд избирал меру пресечения "террористу" в виде содержания под стражей на 60 суток (до 18 сентября) без права внести залог.
В рамках расследования дела о захвате заложников в автобусе в Луцке назначено 30 экспертиз.