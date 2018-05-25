Луценко подал в Раду запрос на арест Вилкула

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, документ уже зарегистрирован в аппарате парламента.

По ее словам, Вилкул, будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

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Александр Вилкул

"Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности", – добавила она.

Напомним, ранее Луценко внес в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности другого представителя фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова.