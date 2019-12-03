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4 декабря • обновлено в 00:43
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Маскировались под СЦКК: "ЛНР" захватила украинскую часть моста на Донбассе

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Террористы "Луганской народной республики" под видом делегации Совместного центра координации и контроля проникли на подконтрольную Киеву часть моста в Станице Луганской на Донбассе и установили там свои порядки.

Об этом идет речь в материале BBC News Ukraine (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что еще летом "ЛНР" фактически передвинула линию разграничения приблизительно на 100 метров.

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"ЛНР" передвинула линию разграничения

"ЛНР" передвинула линию разграничения

Скриншот

В ноябре людей в камуфляже российского образца и синих касках "СЦКК" увидели и возле открытого президентом Владимиром Зеленским нового участка моста.

Местные жители рассказали, что террористы ходят без оружия, но постоянно делают им замечания и докладывают об обстановке в рацию. Мужчины не раз требовали у тех, кто пересекал мост, документы, запрещали съемку и при этом сами записывали происходящее на украинской стороне.

В украинской части СЦКК присутствие "ЛНРовцев" на мосту, еще и в российской униформе и с касками, назвали провокацией.

"Сначала все стояли по разным берегам реки. Однако несколько месяцев назад, где-то после начала разведения, они перешли. С их стороны это открытая провокация", – подчеркнул пресс-офицер СЦКК.

По его словам, украинская сторона обращалась к Мониторинговой миссии ОБСЕ с тем, чтобы она повлияла на ситуацию, однако представители так называемой "СЦКК от ЛНР" все равно остаются на мосту как гражданские лица.

"ЛНР" захватила украинскую часть моста в Станице Луганской

"ЛНР" захватила украинскую часть моста в Станице Луганской

BBC News Ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Террористы вывесили на мосту флаги "ЛНР", несмотря на то, что ремонт вела украинская сторона.

  • Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно убрать с моста в Станице Луганской символику террористической республики "ЛНР".

  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала в социальной сети фото ремонта моста в Станице Луганской с флагами террористической "ЛНР" и разозлила сеть.

  • После открытия моста Зеленским террористов поймали на новой провокации с флагами.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Мир Миру
Мир Миру
Збудували новий пішохідний (добре, що не автомобільний) міст для місцевого населення - це добра справа. Але набігли поки що поодинокі (але поліція вже залякана, мабуть) озброєні гопники-халявщики і змушують зробити ще краще: замінувати підходи до мосту і організувати безкоштовне човнове перевезення.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а -да...сначала была лавочка...)))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
" ...захватила украинскую часть моста : ...проникли на подконтрольную Киеву часть моста в Станице Луганской на Донбассе и установили там свои порядки.....тер ро ри сты ходят без оружия" Захват был ужасный!
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