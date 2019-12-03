Маскировались под СЦКК: "ЛНР" захватила украинскую часть моста на Донбассе

Террористы "Луганской народной республики" под видом делегации Совместного центра координации и контроля проникли на подконтрольную Киеву часть моста в Станице Луганской на Донбассе и установили там свои порядки.

Об этом идет речь в материале BBC News Ukraine (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что еще летом "ЛНР" фактически передвинула линию разграничения приблизительно на 100 метров.

"ЛНР" передвинула линию разграничения Скриншот

В ноябре людей в камуфляже российского образца и синих касках "СЦКК" увидели и возле открытого президентом Владимиром Зеленским нового участка моста.

Местные жители рассказали, что террористы ходят без оружия, но постоянно делают им замечания и докладывают об обстановке в рацию. Мужчины не раз требовали у тех, кто пересекал мост, документы, запрещали съемку и при этом сами записывали происходящее на украинской стороне.

В украинской части СЦКК присутствие "ЛНРовцев" на мосту, еще и в российской униформе и с касками, назвали провокацией.

"Сначала все стояли по разным берегам реки. Однако несколько месяцев назад, где-то после начала разведения, они перешли. С их стороны это открытая провокация", – подчеркнул пресс-офицер СЦКК.

По его словам, украинская сторона обращалась к Мониторинговой миссии ОБСЕ с тем, чтобы она повлияла на ситуацию, однако представители так называемой "СЦКК от ЛНР" все равно остаются на мосту как гражданские лица.

"ЛНР" захватила украинскую часть моста в Станице Луганской BBC News Ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL:

Террористы вывесили на мосту флаги "ЛНР", несмотря на то, что ремонт вела украинская сторона.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно убрать с моста в Станице Луганской символику террористической республики "ЛНР".

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала в социальной сети фото ремонта моста в Станице Луганской с флагами террористической "ЛНР" и разозлила сеть.

После открытия моста Зеленским террористов поймали на новой провокации с флагами.

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