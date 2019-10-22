"Так держать, Андрюха!" Одиозный террорист "ЛНР" "спалил" Россию в фейке о Донбассе. Фотофакт

РосСМИ распространило фейк о ВСУ, заявив, что для военных действий на Донбассе Украина якобы использует оружие, полученное от Запада "по неофициальным каналам".

Об этом телеканалу "Звезда" заявил "официальный представитель народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко. При этом пропагандисты проиллюстрировали сообщение фотографией российских вооружений.

На это обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Он отметил, что на снимке – огнемет, произведенный в РФ.

Андрей Марочко Соцсети

"Вот за что я "уважаю" Андрюху обМарочко, так это за общение на украинском языке и то, как он сам публикует фото российского оружия! На этот раз перепутал фото оружия НАТО... Так держать, Андрюха!" – написал украинский военный на странице в Facebook.

Пост террориста "ЛНР" в соцсети Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" распространили очередной фейк о "героизме" террористов псевдореспублики, заявив, что один из них не рассказал тайн оккупантов даже под пытками.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram