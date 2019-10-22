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22 октября • обновлено в 23:38
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"Так держать, Андрюха!" Одиозный террорист "ЛНР" "спалил" Россию в фейке о Донбассе. Фотофакт

3.7т Читать материал на украинском

РосСМИ распространило фейк о ВСУ, заявив, что для военных действий на Донбассе Украина якобы использует оружие, полученное от Запада "по неофициальным каналам".

Об этом телеканалу "Звезда" заявил "официальный представитель народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко. При этом пропагандисты проиллюстрировали сообщение фотографией российских вооружений.

На это обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Он отметил, что на снимке – огнемет, произведенный в РФ.

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Андрей Марочко

Андрей Марочко

Соцсети

"Вот за что я "уважаю" Андрюху обМарочко, так это за общение на украинском языке и то, как он сам публикует фото российского оружия! На этот раз перепутал фото оружия НАТО... Так держать, Андрюха!" – написал украинский военный на странице в Facebook.

Пост террориста

Пост террориста "ЛНР" в соцсети

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" распространили очередной фейк о "героизме" террористов псевдореспублики, заявив, что один из них не рассказал тайн оккупантов даже под пытками.

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Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Фейки российских СМИ
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Луганск
Теги
Новости ЛНР фейки пропаганда фотографии оружие Вооруженные силы Украины Новости Донбасса
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