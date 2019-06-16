"Л/ДНР" устроили бойню на Донбассе и получили по заслугам

Террористы "Л/ДНР" 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых четыре – с применением запрещенного оружия.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, 15 июня оккупанты стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, 15 июня одного оккупанта было уничтожено. За текущие сутки один военнослужащий получил ранения", – уточнили в штабе.

Карта ООС 15 июня

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы стреляли 13 раз по позициям Объединенных сил:

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов дважды в районе Лебединское;

Из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия четыре раза по окраине Авдеевки;

Из стрелкового оружия в районе Новотроицкого;

Из пулеметов, стрелкового оружия по Красногоровке;

Из БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия по н. п. Водяное;

Из станкового противотанкового гранатомета возле Верхнеторецкого;

Изстанкового противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз:

Воины ВСУ Укринформ

Из гранатометов и стрелкового оружия четыре раза возле Станицы Луганской;

Из автоматических гранатометов в районе Новолуганского;

Из гранатометов и стрелкового оружия на окраине села Крымское;

Из гранатометов и пулеметов вблизи населенного пункта Зайцево;

Из минометов, гранатометов и пулеметов в районе Травнево.

16 июня террористы трижды обстреляли позиции ООС. В районе ответственности "Восток": дважды вблизи населенного пункта Водное из гранатомета, пулемета и стрелкового оружия. В районе ответственности "Север" стреляли один раз по окраине Крымского - из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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