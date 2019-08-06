"Л/ДНР" пошли в атаку на Донбассе: четверо воинов ВСУ убиты

С начала суток 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны страны.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", – заявил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны Украины.

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