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"Л/ДНР" пошли в атаку на Донбассе: четверо воинов ВСУ убиты

1.9т Читать материал на украинском

С начала суток 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны страны.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", – заявил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны Украины.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
нефиг лезть первыми, полезли получили
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Опять бухие на своих минах подорвались?
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