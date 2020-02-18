Главная Новости
18 февраля • обновлено в 09:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Л/ДНР" нагло ударили по ВСУ из запрещенного оружия

2.4т
Читать материал на украинском

Ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий на Донбассе 17 февраля. По ВСУ стреляли из запрещенного оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Новости
Защитников выбивали буряты: воин ВСУ поделился жуткими воспоминаниями о боях за Дебальцево

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно:

  • рядом с населенным пунктом Гнутово – со станкового противотанкового гранатомета (12 выстрелов), а также из крупнокалиберного пулемета;

  • два раза неподалеку Павлополя – с миномета калибра 82 мм (семь мин), ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • вблизи Песков – с автоматических станковых гранатометов;

  • в районе Водяного – со станкового противотанкового гранатомета (восемь выстрелов) и крупнокалиберного пулемета;

  • рядом с Березовым – со станкового противотанкового гранатомета (восемь выстрелов).

"Л/ДНР" нагло ударили по ВСУ из запрещенного оружия

Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по нашим позициям три мины с 120-мм миномета, четыре мины с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе террористы начали панику о "наступлении ВСУ" на Донбассе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
8
Смешно
16
Интересно
13
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
каска ,,оттуда,, : потерь нет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Crimea Yalta
Crimea Yalta
у них просто полное отсутствие присутствия IQ, как и у тех, кто этим "ммм"щикам под видом гуманитарки транспортирует вооружение. ибо в иной части Украины без всяких проблем всё функционирует и реформируется.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
фил филька
фил филька
Crimea Yalta, особенно удачное реформирование произошло в экономике) теперь звание самой нищей страны европы украина никому не отдаст)
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги