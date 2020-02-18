"Л/ДНР" нагло ударили по ВСУ из запрещенного оружия

Ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий на Донбассе 17 февраля. По ВСУ стреляли из запрещенного оружия.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно:
рядом с населенным пунктом Гнутово – со станкового противотанкового гранатомета (12 выстрелов), а также из крупнокалиберного пулемета;
два раза неподалеку Павлополя – с миномета калибра 82 мм (семь мин), ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
вблизи Песков – с автоматических станковых гранатометов;
в районе Водяного – со станкового противотанкового гранатомета (восемь выстрелов) и крупнокалиберного пулемета;
рядом с Березовым – со станкового противотанкового гранатомета (восемь выстрелов).
Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по нашим позициям три мины с 120-мм миномета, четыре мины с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе террористы начали панику о "наступлении ВСУ" на Донбассе.
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