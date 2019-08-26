"Лапти-нищеброды": в Крыму пожаловались на туристов из России

В аннексированном Россией украинском Крыму пожаловались на наглое поведение туристов из РФ.
Об этом на своей странице в Twitter рассказала блогер RoksolanaToday&Крым, ссылаясь на сообщения жителей полуострова в одном из местных пабликов в соцсети.
"Обсуждают карнавал лаптей-нищебродов сезона 2019", – написала она.
Иллюстрация. Крым
Соцсети
Так, одна из крымчанок признала: "Я поняла одно: что в украинском Крыму любому россиянину, из центра или глубинки, было хорошо. А в российском все не нравится".
При этом к обсуждению подключился житель России, заявив, что информация о провальном туристическом сезоне в украденном полуострове якобы является пропагандой.
Скриншот
Паблик крымский— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 25, 2019
обсуждают карнавал лаптей-нищебродов сезона 2019 в Крыму
Девочки из Симферополя
Изюм-Юрий из Москвы и какого он подключается к обсуждению статей Крым реалии крымчанами,не известно! pic.twitter.com/KIU6NnfeLo
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Крыму установили колючую проволоку вокруг вокзала, чем разозлили сеть. Это произошло в Евпатории.
Ранее на полуострове показали "детство заложников" в лагере. Детское учреждение расположено под Судаком.
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