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"Лапти-нищеброды": в Крыму пожаловались на туристов из России

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В аннексированном Россией украинском Крыму пожаловались на наглое поведение туристов из РФ.

Об этом на своей странице в Twitter рассказала блогер RoksolanaToday&Крым, ссылаясь на сообщения жителей полуострова в одном из местных пабликов в соцсети.

"Обсуждают карнавал лаптей-нищебродов сезона 2019", – написала она.

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Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

Соцсети

Так, одна из крымчанок признала: "Я поняла одно: что в украинском Крыму любому россиянину, из центра или глубинки, было хорошо. А в российском все не нравится".

При этом к обсуждению подключился житель России, заявив, что информация о провальном туристическом сезоне в украденном полуострове якобы является пропагандой.

"Лапти-нищеброды": в Крыму пожаловались на туристов из России

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Крыму установили колючую проволоку вокруг вокзала, чем разозлили сеть. Это произошло в Евпатории.

Ранее на полуострове показали "детство заложников" в лагере. Детское учреждение расположено под Судаком.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Летний отдых
Место
Украина
Теги
Крым отдых отдых Крым соцсети
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