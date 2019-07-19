Курс на Россию? Террористы "Л/ДНР" снова обратились к Зеленскому. Видео

На территории временно оккупированного Донбасса снова прошла акция, в ходе которой от президента Украины Владимира Зеленского требовали признать "особый статус" региона.
Пропагандистские обращения из "Л/ДНР" опубликованы в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
На показанных постановочных кадрах группы молодых людей требуют от Зеленского прекратить войну и предоставить Донбассу "особый статус". Якобы данный выбор уже поддержали более миллиона человек, подписав петицию в интернете.
Зеленского также обвинили в связи с олигархами. Такое обращение записал главарь "ДНР" Денис Пушилин, который снова рассказывал о "народе Донбасса, который устал терпеть". Террорист призвал Зеленского признать "их выбор, который нельзя игнорировать".
При этом главарь "ЛНР" Леонид Пасечник на встрече с местными жителями сообщал об "интеграции с Россией". По его мнению, "особый статус" Донбасса означает, что "Л/ДНР станет государством в государстве".
Как сообщал OBOZREVATEL, главари боевиков "Л/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин один за другим призвали президента Украины Владимира Зеленского предоставить Донбассу "особый статус".
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