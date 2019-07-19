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Курс на Россию? Террористы "Л/ДНР" снова обратились к Зеленскому. Видео

3.5т Читать материал на украинском

На территории временно оккупированного Донбасса снова прошла акция, в ходе которой от президента Украины Владимира Зеленского требовали признать "особый статус" региона.

Пропагандистские обращения из "Л/ДНР" опубликованы в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На показанных постановочных кадрах группы молодых людей требуют от Зеленского прекратить войну и предоставить Донбассу "особый статус". Якобы данный выбор уже поддержали более миллиона человек, подписав петицию в интернете.

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Зеленского также обвинили в связи с олигархами. Такое обращение записал главарь "ДНР" Денис Пушилин, который снова рассказывал о "народе Донбасса, который устал терпеть". Террорист призвал Зеленского признать "их выбор, который нельзя игнорировать".

При этом главарь "ЛНР" Леонид Пасечник на встрече с местными жителями сообщал об "интеграции с Россией". По его мнению, "особый статус" Донбасса означает, что "Л/ДНР станет государством в государстве".

Как сообщал OBOZREVATEL, главари боевиков "Л/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин один за другим призвали президента Украины Владимира Зеленского предоставить Донбассу "особый статус".

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Леонид Пасечник Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
удивительно как недалеки украинцы... бандиты-комуняки создали вашу "самую большую страну в Европе" из русских, венерских, рымынских и польских земель, вы что, этого не знаете? вы епануты или где? я думаю, что пришла пора исправить преступления комуняк, Украина должна вернуться к своим историческим национальным пенатам... тогда у вас не будет проблем с разной ментальностью граждан Украины, и не будет проблем с вашей ридной козьей мовой...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, скажите, чем кровь стариков, женщин и детей Донбасса будете смывать? на колени, суки, перед ними...
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Если и им особый статус, то и другим регионам то же. Конституция одна для всех.
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