Ревность и месть: подробности жестокого убийства участницы "Україна має талант" в Германии

Украинку Аллу Клишту, участницу "Україна має талант" сезона 2011 года жестоко убил в Германии ее бывший парень и шоу-партнер. Причиной могла стать обычная ревность, поскольку пара несколько месяцев назад рассталась.

Немецкая полиция арестовала бывшего друга артистки и подозревает его в непреднамеренном убийстве. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Тело женщины увидели в Рейне

Алла Клишта исчезла еще в конце апреля. Она не появилась на свое выступление во Франкфурте в "Театре Кунца", где и работала. Там забеспокоились, потому что Алла никогда и никого не подводила. Через несколько дней в Германию приехал ее брат Альберт, который подал заявление в полицию.

Почти две недели об украинке ничего не было известно. А 18 мая двое прохожих заметили в реке Рейн тело женщины. Ею оказалась Алла.

Алла Клишта Instagram Аллы Клишты

Полиция сообщила, что украинка была убита, а потом сброшена в реку. По подозрению в убийстве сразу же был арестован ее бывший 30-летний парень. Им оказался кубинец Рейди Йоан Арготе Фриас из Гаваны.

На страничке в Instagram Аллы ее друзья подтверждают эту информацию. "Ее хладнокровно убил ее парень". "Некоторым повезло иметь женщин не только красивых физически, но и умных, творческих. И они убивают их из-за банальной ревности. Таких нужно наказывать пожизненным заключением, это самое низкое, что можно сделать с женщиной, особенно с любимой!".

Instagram Аллы Клишты

Instagram Аллы Клишты

Рейди и Алла Instagram Аллы Клишты

Выступали вместе и мечтали иметь детей

С Рейди Алла познакомилась в 2013 году в Europa Park, где она выступала. Мужчина – тоже акробат. Он выступал там с кубинским ансамблем. Рейди младше Аллы на три года.

Рейди и Алла Instagram Аллы Клишты

Они стали встречаться и выступать вместе дуэтом под названием Duo Reyal. У них был совместный акробатический трюк на шесте, который называется китайская мачта. Самый известный их номер – "человеческий флаг". Рейди упирается в шест руками перпендикулярно к нему (под углом 90 градусов), Алла же стоит на партнере.

Известный номер "человеческий флаг" Instagram Аллы Клишты

Алла признавалась, что номер достаточно сложный, поскольку она не очень легкая.

Алла и Рейди Instagram Аллы Клишты

О кубинце известно, что акробатике он учился с 12 лет, четыре года посещал в Гаване цирковое училище. Оба родителя Рейди военные. Они не очень приветствовали увлечение сына цирком.

Алла и Рейди Instagram Аллы Клишты

Также Алла и Рейди признавались, что хотят родить ребенка и жить вместе. Они несколько раз приезжали в Украину. Еще в июле 2014-го девушка познакомила родителей со своим другом. А в августе того же года пара побывала на родине Рейди, на Кубе.

Рейди приезжал в Киев, Алла ездила на Кубу Instagram Аллы Клишты

У Аллы появился новый парень?

Однако позже Алла и Рейди расстались. Инициатором стала девушка, которая призналась своему знакомому артисту Крису Колонко, что они уже не пара. Артист встретил ее в феврале в Таиланде, где она отдыхала.

Алла и Рейди Instagram Аллы Клишты

Знакомые говорят, что причиной смерти Аллы стала ревность кубинца, вероятно, у нее появился новый парень. В своем последнем акробатическом номере девушка появилась уже с другим партнером.

Алла была рекордсменкой Украины Instagram Аллы Клишты

Справка. Алла Клишта была рекордсменкой Украины по числу одновременно раскручиваемых обручей – прокрутила 102 хула-хупа общим весом 20 килограммов. Также она принимала участие в немецком и румынском аналогах шоу "Україна має талант".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!