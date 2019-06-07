ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Ревность и месть: подробности жестокого убийства участницы "Україна має талант" в Германии

1.9тЧитать материал на украинском

Украинку Аллу Клишту, участницу "Україна має талант" сезона 2011 года жестоко убил в Германии ее бывший парень и шоу-партнер. Причиной могла стать обычная ревность, поскольку пара несколько месяцев назад рассталась.

Немецкая полиция арестовала бывшего друга артистки и подозревает его в непреднамеренном убийстве. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Тело женщины увидели в Рейне

Алла Клишта исчезла еще в конце апреля. Она не появилась на свое выступление во Франкфурте в "Театре Кунца", где и работала. Там забеспокоились, потому что Алла никогда и никого не подводила. Через несколько дней в Германию приехал ее брат Альберт, который подал заявление в полицию.

Почти две недели об украинке ничего не было известно. А 18 мая двое прохожих заметили в реке Рейн тело женщины. Ею оказалась Алла.

Алла Клишта

Алла Клишта

Instagram Аллы Клишты

Полиция сообщила, что украинка была убита, а потом сброшена в реку. По подозрению в убийстве сразу же был арестован ее бывший 30-летний парень. Им оказался кубинец Рейди Йоан Арготе Фриас из Гаваны.

На страничке в Instagram Аллы ее друзья подтверждают эту информацию. "Ее хладнокровно убил ее парень". "Некоторым повезло иметь женщин не только красивых физически, но и умных, творческих. И они убивают их из-за банальной ревности. Таких нужно наказывать пожизненным заключением, это самое низкое, что можно сделать с женщиной, особенно с любимой!".

Ревность и месть: подробности жестокого убийства участницы "Україна має талант" в Германии

Instagram Аллы Клишты

Ревность и месть: подробности жестокого убийства участницы "Україна має талант" в Германии

Instagram Аллы Клишты

Рейди и Алла

Рейди и Алла

Instagram Аллы Клишты

Выступали вместе и мечтали иметь детей

С Рейди Алла познакомилась в 2013 году в Europa Park, где она выступала. Мужчина тоже акробат. Он выступал там с кубинским ансамблем. Рейди младше Аллы на три года.

Рейди и Алла

Рейди и Алла

Instagram Аллы Клишты

Они стали встречаться и выступать вместе дуэтом под названием Duo Reyal. У них был совместный акробатический трюк на шесте, который называется китайская мачта. Самый известный их номер "человеческий флаг". Рейди упирается в шест руками перпендикулярно к нему (под углом 90 градусов), Алла же стоит на партнере.

Известный номер "человеческий флаг"

Известный номер "человеческий флаг"

Instagram Аллы Клишты

Алла признавалась, что номер достаточно сложный, поскольку она не очень легкая.

Алла и Рейди

Алла и Рейди

Instagram Аллы Клишты

О кубинце известно, что акробатике он учился с 12 лет, четыре года посещал в Гаване цирковое училище. Оба родителя Рейди военные. Они не очень приветствовали увлечение сына цирком.

Алла и Рейди

Алла и Рейди

Instagram Аллы Клишты

Также Алла и Рейди признавались, что хотят родить ребенка и жить вместе. Они несколько раз приезжали в Украину. Еще в июле 2014-го девушка познакомила родителей со своим другом. А в августе того же года пара побывала на родине Рейди, на Кубе.

Рейди приезжал в Киев, Алла ездила на Кубу

Рейди приезжал в Киев, Алла ездила на Кубу

Instagram Аллы Клишты

У Аллы появился новый парень?

Однако позже Алла и Рейди расстались. Инициатором стала девушка, которая призналась своему знакомому артисту Крису Колонко, что они уже не пара. Артист встретил ее в феврале в Таиланде, где она отдыхала.

Алла и Рейди

Алла и Рейди

Instagram Аллы Клишты

Знакомые говорят, что причиной смерти Аллы стала ревность кубинца, вероятно, у нее появился новый парень. В своем последнем акробатическом номере девушка появилась уже с другим партнером.

Алла была рекордсменкой Украины

Алла была рекордсменкой Украины

Instagram Аллы Клишты

Справка. Алла Клишта была рекордсменкой Украины по числу одновременно раскручиваемых обручей – прокрутила 102 хула-хупа общим весом 20 килограммов. Также она принимала участие в немецком и румынском аналогах шоу "Україна має талант".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
убита украинка"Україна має талант"Алла Клиштаубита в Германии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel