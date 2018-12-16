Крушение Су-27 под Житомиром: появились фото с места смертельной трагедии

В сети появились фото с места катастрофы истребителя Су-27, который разбился 15 декабря в Житомирской области.

Снимки обнародованы голландским авиационным изданием Scramble magazinе в Facebook.

"Scramble были предоставлены фотографии страшной катастрофы Су-27 в Украине, в которой погиб пилот. На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308 с 831-й тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное", — отметили в публикации.

facebook.com/Scramblemagazine

facebook.com/Scramblemagazine

При этом издание не уточняет, кем именно были предоставлены данные фотографии.

"Причина катастрофы до сих пор неизвестна. Вероятно, пилот не знал о своей реальной высоте", — сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что пилот потерпевшего крушение военного самолета выполнял полет при сложных метеорологических условиях.

Выяснение обстоятельств аварии Су-27 взяло на себя Государственное бюро расследований.