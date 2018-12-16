МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Крушение Су-27 под Житомиром: появились фото с места смертельной трагедии

Читать материал на украинском

В сети появились фото с места катастрофы истребителя Су-27, который разбился 15 декабря в Житомирской области.

Снимки обнародованы голландским авиационным изданием Scramble magazinе в Facebook.

"Scramble были предоставлены фотографии страшной катастрофы Су-27 в Украине, в которой погиб пилот. На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308 с 831-й тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное", — отметили в публикации.

Новости
Ударился хвостом: в России произошло ЧП с пассажирским самолетом
Крушение Су-27 под Житомиром: появились фото с места смертельной трагедии

facebook.com/Scramblemagazine

Крушение Су-27 под Житомиром: появились фото с места смертельной трагедии

facebook.com/Scramblemagazine

При этом издание не уточняет, кем именно были предоставлены данные фотографии.

"Причина катастрофы до сих пор неизвестна. Вероятно, пилот не знал о своей реальной высоте", — сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что пилот потерпевшего крушение военного самолета выполнял полет при сложных метеорологических условиях.

Выяснение обстоятельств аварии Су-27 взяло на себя Государственное бюро расследований.

Место
Украина
Теги
разбился самолетфотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
24
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги