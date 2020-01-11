Крушение самолета МАУ в Иране: "странной" реакции Зеленского дали объяснение

Президент Украины Владимир Зеленский не комментировал уничтожение ракетой самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране, поскольку Запад не предоставил ему исчерпывающих доказательств.

Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат Украины от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук, объясняя долгое молчание главы государства, когда лидеры США, Канады и Великобритании уже озвучили версию с ракетой как основную.

"Наша экспертная группа, которая отбыла накануне, не давала официальных результатов расследования. А они пребывали на местности, видели обломки самолета, собирали и имели доступ к информации из диспетчерских, с наземных радаров и от людей, которые пребывали непосредственно в эпицентре этой катастрофы. А значит, я считаю правильной позицию Украины, которая не спешила делать голословные выводы", – заявила Верещук.

"Мы видели, как президент Зеленский обращался к лидерам Канады и США с просьбой предоставить доказательства. После встречи с руководителями посольств, когда встречались и руководитель СНБО, и министр иностранных дел, и президент Украины непосредственно, они также просили предоставить неопровержимые доказательства. Ведь тут вопрос к украинскому "Боингу". Это украинские авиалинии, и первой версией иранская сторона сделала, что виноваты или пилоты, или техническая неисправность, то есть украинская сторона", – пояснила "слуга народа".

На вопрос, может ли реакция президента Украины свидетельствовать о его неготовности к подобным кризисам, депутат ответила: "Я мало знаю людей, которые были бы готовы к кризисным ситуациям. Дай бог, чтобы ни один президент, который будет следующим, не имел таких кризисных ситуаций. Был или не был готов, пусть оценивают специалисты".

"Я считаю, что мы сделали все правильно, не идя на поводу даже у наших партнеров и союзников, которые уже сделали свои заявления. Премьер-министр Канады – это хорошо, но нам надо жить в собственной стране и говорить правду своим людям", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что украинский лайнер в Тегеране был сбит ракетой из-за "человеческой ошибки".

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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