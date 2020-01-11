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11 января • обновлено в 17:00
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Крушение самолета МАУ в Иране: "странной" реакции Зеленского дали объяснение

1.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский не комментировал уничтожение ракетой самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране, поскольку Запад не предоставил ему исчерпывающих доказательств.

Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат Украины от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук, объясняя долгое молчание главы государства, когда лидеры США, Канады и Великобритании уже озвучили версию с ракетой как основную.

"Наша экспертная группа, которая отбыла накануне, не давала официальных результатов расследования. А они пребывали на местности, видели обломки самолета, собирали и имели доступ к информации из диспетчерских, с наземных радаров и от людей, которые пребывали непосредственно в эпицентре этой катастрофы. А значит, я считаю правильной позицию Украины, которая не спешила делать голословные выводы", – заявила Верещук.

"Мы видели, как президент Зеленский обращался к лидерам Канады и США с просьбой предоставить доказательства. После встречи с руководителями посольств, когда встречались и руководитель СНБО, и министр иностранных дел, и президент Украины непосредственно, они также просили предоставить неопровержимые доказательства. Ведь тут вопрос к украинскому "Боингу". Это украинские авиалинии, и первой версией иранская сторона сделала, что виноваты или пилоты, или техническая неисправность, то есть украинская сторона", – пояснила "слуга народа".

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На вопрос, может ли реакция президента Украины свидетельствовать о его неготовности к подобным кризисам, депутат ответила: "Я мало знаю людей, которые были бы готовы к кризисным ситуациям. Дай бог, чтобы ни один президент, который будет следующим, не имел таких кризисных ситуаций. Был или не был готов, пусть оценивают специалисты".

"Я считаю, что мы сделали все правильно, не идя на поводу даже у наших партнеров и союзников, которые уже сделали свои заявления. Премьер-министр Канады – это хорошо, но нам надо жить в собственной стране и говорить правду своим людям", – добавила она.

Крушение самолета МАУ в Иране: "странной" реакции Зеленского дали объяснение

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Темы
Крушение украинского Boeing 737 в Иране Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Ирина Верещук Владимир Зеленский
Место
Иран Тегеран
Теги
Верховная Рада Украины самолет разбился самолет Авиакатастрофа Партия Слуга народа
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Виня Ксения
Виня Ксения
Но почему-то по делу об убийстве Шеремета Зеленский досрочно без суда и следствия назначил виновных. А тут он решил воздержаться. Пусть лучше расскажет, о чем он договаривался в Омане с представителями кремля утром после крушения самолета и какие финансовые дела Коломойского он решал в Омане.
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скоро Перемога
скоро Перемога
А какая у него должна была быть реакция? Надо было тоже орать, что у укроразведки есть неопровержимые доказы? :))
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