Коррупция в оборонке: посол США призвала Украину рассекретить скандальные данные

Компетентные органы в Украине должны провести аудит предприятий государственного концерна "Укроборонпром", а также тщательное расследование фактов коррупции в оборонной сфере.

Такое заявление на информационном марафоне "Диалоги во времени" в Киеве сделала посол США в Украине Мари Йованович, комментируя данные журналистов проекта Bihus.Info, передает "Зеркало недели".

"Правительство Украины должно провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе", — сказала Йованович.

Мари Йованович

Посол также подчеркнула, что необходимо расследовать проявления коррупции в "Укроборонпроме".

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