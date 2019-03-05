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Коррупция в оборонке: посол США призвала Украину рассекретить скандальные данные

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Компетентные органы в Украине должны провести аудит предприятий государственного концерна "Укроборонпром", а также тщательное расследование фактов коррупции в оборонной сфере.

Такое заявление на информационном марафоне "Диалоги во времени" в Киеве сделала посол США в Украине Мари Йованович, комментируя данные журналистов проекта Bihus.Info, передает "Зеркало недели".

"Правительство Украины должно провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе", — сказала Йованович.

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Мари Йованович

Мари Йованович

Посол также подчеркнула, что необходимо расследовать проявления коррупции в "Укроборонпроме".

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Мари Йованович
Место
Украина
Теги
посольство США в УкраинеУкроборонпромскандалы
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Не ее собачье дело. Почему-то другие послы помалкивают. А эта ''крыша'' наших ''антикоррупционеров'' позволяет себе влиять на выборы.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Ilchenko Tamara, Нельзя ослушаться хозяев. Надо выполнять их требования.
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