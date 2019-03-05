Коррупция в оборонке: посол США призвала Украину рассекретить скандальные данные

Компетентные органы в Украине должны провести аудит предприятий государственного концерна "Укроборонпром", а также тщательное расследование фактов коррупции в оборонной сфере.
Такое заявление на информационном марафоне "Диалоги во времени" в Киеве сделала посол США в Украине Мари Йованович, комментируя данные журналистов проекта Bihus.Info, передает "Зеркало недели".
"Правительство Украины должно провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе", — сказала Йованович.
Мари Йованович
Посол также подчеркнула, что необходимо расследовать проявления коррупции в "Укроборонпроме".
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