Комитет Рады разрешил арест Савченко

Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады одобрил представления ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

Соответствующие решения были единогласно приняты на заседании Комитета в четверг, 22 марта.

Все три представления ГПУ были признаны законными и мотивированными. После Комитета решение по судьбе Савченко должна принять Верховная Рада.

Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Как известно, ранее Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана с арсеналом оружия в зоне АТО. Допрос должен был состояться 13 марта.

По словам пресс-секретаря нардепа, она вылетела в ПАСЕ. Позже сама нардеп заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав прибыть в СБУ в случае личного оповещения.

15 марта Савченко явилась в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане. В тот же день Верховная Рада проголосовала за исключениеСавченко из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Также Луценко заявил о внесении в Раду представления об аресте Савченко.

Отметим, что в материалах следствия, которые были переданы в Раду, значится следующее: для организации госпереворота Савченко и ее подельники разработали два плана. Так, кроме того, что ранее озвучил Юрий Луценко, с подрывом здания парламента и убийством депутатов и верхушки власти, мятежниками планировался и ночной захват ВР.