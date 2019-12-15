Комендантский час не писан: в Горловке в ДТП разбились юные мажоры. Фото

В ночь на 14 декабря в оккупированной Горловке погибли два человека в результате ДТП.

По словам главы оккупационной администрации города Ивана Приходько, водитель и пассажир скончались на месте, врезавшись на BMW в столб.

Блогер Daniel Rodriguez распространил фотографии из соцсетей, которые свидетельствуют о том, что 20-летние парень и девушка, разбившиеся в ДТП, относятся к среде "местных мажоров".

В Горловке разбились "мажоры" в ДТП Facebook / Daniel Rodriguez

Вторая жертва, как оказалось, служила в оккупационной полиции "ДНР". По мнению пользователей, этот факт объясняет, почему молодежь разъезжала по дорогам Горловки в комендантский час.

Жертва ДТП в Горловке служила в полиции "ДНР" Facebook / Daniel Rodriguez

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" перевернулся автобус с людьми, в результате чего погибли пассажиры. Авария произошла из-за плотного тумана.

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