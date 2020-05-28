"Говорили – береги сердце, но он рвался на войну": что известно о внезапно ушедшем комбриге Межакове

У него остались жена и двое детей-школьников, семья живет в обычном общежитии в г. Белая Церковь Киевской области

Командиру 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ было всего 38 лет

В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 28 мая перестало биться сердце командира 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Юрия Межакова. Комбригу было всего 38 лет, отца потеряли двое детей.

Подполковник Юрий Межаков Коллаж

Причиной смерти комбрига стал оторвавшийся тромб.

"Утром он был на службе, все как обычно. А потом ему резко стало плохо. Оказалось – оторвался тромб. Это шок для многих, горе. Комбрига любили и уважали", – рассказала OBOZREVATEL пресс-офицер ОК "Север" Елена Мокренчук.

Как сообщили друзья комбрига, его семья – жена Алена, дочь Лерочка и сын Максим – живут в г. Белая Церковь в обычном общежитии.

"Многие не верят, что Юра не нажил никаких богатств, но это правда. С семьей жил в общежитии, есть старая машина и земельный участок в области", – рассказали друзья.

Юрий родом из города Шпола Черкасской области. В 2004 году окончил Харьковский институт танковых войск.

Юрий Межаков Фото Светланы Халимоненко

Еще перед назначением Межакова командиром 1-й Северской бригады (в январе 2019 года) друзья просили его подумать, поберечь здоровье, но он рвался на войну.

"Он не мог сидеть в тылу, это не его", – добавил друг.

В 2019 году у Юрия начались проблемы с сердцем, один раз даже госпитализировали на реанимобиле.

"Но это было не настолько серьезно, службе не мешало. Просто за годы войны он многое пропускал через себя. Нервы, переживания... Гибель побратимов бесследно не проходит", – рассказал один из друзей Юрия.

Военные отмечают, что комбриг не любил фотографироваться.

"Он не из тех, кто красуется, пиарится и тому подобное. Он – воин. Сколько просили с ним сфотографироваться, он соглашался, не хотел обидеть, но чтобы снимали его для "портретов" – это не любил", – рассказал сослуживец Межакова.

Комбриг Юрий Межаков Facebook 1-й отдельной танковой Северской бригады

Смерть командира стала для многих шоком.

"Разве 38 лет – это возраст? Еще жить и жить! Но уже седьмой год войны, а во время войны каждый можно считать за 10", – считают военные.

"Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, - за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа..."

Под сообщением о смерти Межакова на странице бригады в Facebook украинцы оставляют комментарии.

"Я не верю... Мы недавно общались", "Вечная память Герою. Родным соболезнования", "Царство небесное! Вечная память геройскому сыну Украины", "Эх, Юра, Юра. Все всегда ты принимал очень близко к сердцу. Вот оно и не выдержало. Вечная память!", "Печально", – пишут люди.

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