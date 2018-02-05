Климат не подошел: стало известно о смерти охранника Плотницкого в российском СИЗО

Начальник личной охраны бывшего так называемого главы "ЛНР" Игоря Плотницкого внезапно умер в одном из СИЗО в России.
Об этом на своей странице в Facebook журналист Иван Жеведь.
"Информация прошла, что якобы начальник охраны Плотницкого - Сильвер (Евгений Сильвестров) помер в СИЗО в РФ...", - написал он.
Стоит отметить, что прогнозируемо сообщение не вызвало особого сочувствия к боевику.
"Климат не подошел", - пошутил Алексей Чесноков.
Шутливыми были предположение и других пользователей.
"Кофейку испил?" - написала Елена Игнатенко
"Ого, Укродрг уже в российские СИЗО проникают", - добавил Константин Ворона.
Как сообщал "Обозреватель", ранее уволенный "министр ЛНР" Игорь Корнет, организовавший переворот в террористической группировке, "раскрыл" сговор Плотницкого с Киевом.
Ранее "Обозреватель" публиковал свою версию о том, где находится Плотницкий.
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