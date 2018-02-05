Климат не подошел: стало известно о смерти охранника Плотницкого в российском СИЗО

Начальник личной охраны бывшего так называемого главы "ЛНР" Игоря Плотницкого внезапно умер в одном из СИЗО в России.

Об этом на своей странице в Facebook журналист Иван Жеведь.

"Информация прошла, что якобы начальник охраны Плотницкого - Сильвер (Евгений Сильвестров) помер в СИЗО в РФ...", - написал он.

Стоит отметить, что прогнозируемо сообщение не вызвало особого сочувствия к боевику.

"Климат не подошел", - пошутил Алексей Чесноков.

Шутливыми были предположение и других пользователей.

"Кофейку испил?" - написала Елена Игнатенко

"Ого, Укродрг уже в российские СИЗО проникают", - добавил Константин Ворона.

Как сообщал "Обозреватель", ранее уволенный "министр ЛНР" Игорь Корнет, организовавший переворот в террористической группировке, "раскрыл" сговор Плотницкого с Киевом.

Ранее "Обозреватель" публиковал свою версию о том, где находится Плотницкий.