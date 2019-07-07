Китайский "ширпотреб" в руку: ГФС попалась на масштабной махинации

Руководство Госфискальной службы еще в апреле 2018 года приобрело некачественные таможенные сканеры.

Об этом пишет "Новое время" со ссылкой на одного из руководителей в ГФС. По словам источника, были куплены таможенные сканеры у китайской компании Nuctech за 1,3 млрд грн.

"Купленное оборудование по качеству очень плохое", – сообщил источник, добавив, что китайский сканер не способен обнаружить ящик с сигаретами в контейнере с ширпотребом.

"ГФС сэкономила, а надо было покупать американские сканеры Rapiscan или продукцию немецкой компании SmithsHeimann", – отмечено в информации.

Кроме того, в 2017 году ГФС приобрела 11 весовых комплексов за счет финансирования, привлеченного от Евросоюза. Источник подчеркнул, когда таможенники поняли, что не успевают установить весы, они убрали из тендерной документации закупку услуг по их установке. Как результат, весовые комплексы до сих пор не работают.

ГФС Главред

Также Юлия Марушевская, которая в 2015-2016 годах возглавляла Одесскую таможню, рассказала, что даже действующее оборудование работает на украинской таможне не так, как ему положено.

По ее словам, таможенники порой сами же портят сканеры или весы, чтобы иметь возможность манипулировать с цифрами, фигурирующими в документах.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Закарпатской таможне и устроил жесткий разговор с начальниками таможней нескольких областей.

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