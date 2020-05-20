Катастрофа самолета МАУ в Иране: эксперт указал на вопиющие несоответствия в расследовании

Тогда как траектория падения воздушного судна, подчеркнул специалист, была похожа на намерение зайти на посадку

Сейчас не понятно, почему сбили именно украинский самолет, была запущена в него одна или несколько ракет

Они до сих пор не смогли расшифровать "черные ящики" Boeing 737 или передать их Украине

Иранские власти "очень подозрительно" вели себя после крушения самолета МАУ в Тегеране, считает эксперт

Иран до сих пор пытается запутать расследование причин катастрофы Boeing 737 авиакомпании МАУ под Тегераном 8 января, в результате которой погибли 176 граждан из семи стран, в том числе 11 украинцев.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. Именно он возглавил комиссию из 45 экспертов, которые непосредственно работали на месте падения самолета.

"Все видят, что самолет поднимался вверх, а затем начал падать. Стюардесса, которая сидела сзади, должна была позвонить, чтобы не бежать через весь салон, и спросить у той, которая сидит впереди, о случившемся. Та, которая сидела впереди, должна была бы об этом спросить летчиков, которых было трое. Итак, были ли все эти переговоры? Для меня это вопрос", – смоделировал ситуацию Рувин.

Эксперт отметил, что такие переговоры могли дать расследователям возможность сказать, горел ли самолет, где был пожар, какого масштаба, сразу ли на борту отключилось оборудование.

"Самолет потерял ориентацию. Это было утром. Кроме того, его рейс на час задержали потому, что он был перегружен, из него выгрузили 81 чемодан. Почему экипажем не были представлены определенные сигналы о том, что что-то случилось, это раз. Во-вторых, что происходило на борту самолета? Были две ракеты или одна? Это пока установить невозможно", – разводит руками Рувин.

Он напомнил, что уже через 1 минуту 40 секунд самолет сообщил диспетчеру, что поднялся на высоту 2,4 тыс. метров. Та ответила "хорошо, принято" и сказала, что на высоте 3 тыс. метров на посадку идет другое воздушное судно.

"Самолет МАУ поблагодарил, сказал, что понял. Потом диспетчер им сказала подняться на высоту 6 тыс. м. и немного поворачивать. Далее произошел взрыв. Перед ним и за ним летели другие самолеты, почему сбили только наш? Самолет после попадания в него ракетой описывает круг, словно хочет вернуться в аэропорт. Почему у него именно такая траектория падения?" – возмущается эксперт.

Рувин отметил, что и сами украинские расследователи причин той злополучной авиакатастрофы, хотят знать, почему так случилось. Как и то, почему самолет упал на детскую площадку, где круглосуточно горел свет.

"Может, он тянул и думал, что это аэропорт? У него компасы не работали, никакие навигационные приборы, и он уже шел и просто искал, где свет ночью на ощупь? Он с высоты 2 км еще почти 4 минуты летел. Пилоты его тянули, сколько могли. Может, двигатель отпал, может, руль не работал. Мы в этом хотим разобраться от начала и до конца", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.

Однако Украина будет действовать скоординировано со своими партнерами ради установления справедливости.

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