Как выглядит захватчик БЦ 'Леонардо' в Киеве: лицо и личность террориста раскрыли

Появилось первое фото захватчика заложника в БЦ "Леонардо" в Киеве. Также установлена его личность – Каримов Сухроб Рахматович.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"По предварительной информации лицом угрожающим террористическим актом является гражданин Узбекистана – Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальным сетям – это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и милиции", – написал Геращенко.

По его словам, введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг". Руководство операции взяла на себя СБУ.

Также на фото видно заложницу террориста – руководителя отделения АО Universal Bank.

Личность киевского террориста установлена Facebook Геращенко

Сухроб Каримов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожает взорвать здание. Позже стало известно, что требует террорист.