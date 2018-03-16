Как после бомбежки: в сети показали свежие фото из Крыма

Состояние дорог и инфраструктуры в оккупированной Российской Федерацией Ялте за время аннексии Крыма только ухудшилось.
"Ялта. Жемчужина в гавани. Много фото процветания", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
Так, причал буквально разваливается блоками. А дорога на набережной рассыпается на куски. Кроме того, мусор собирается горами возле заборов.
Местная жительница Illona Karaçan написала на своей странице в Facebook, что самозваным властям города некогда заниматься настоящим, как не было на это времени в прошлом.
"#Строимбудущее" - хэштег на плакате, расположенном в Ялте, у подножия чугунного Ленина. Будущее представлено извилистой дорогой в форме моста, под которым ездят поезда и стоят самолеты, дельфинами прыгающими на скалы и надписью на воде "завод море". В ста метрах от прекрасно нарисованного цветного будущего вздыбился и покрылся трещинами серый асфальт настоящего, обвалились два грязно-рыжих от ржавчины пирса, море беспрепятственно размывает разрушающуюся набережную", – написала она.
Пользователей сети шокировали перемены в облике курортного города.
"Крым ждет туристов! Крым, дорогой, во что ты превратился?" – отметили в сети.
"Точно войны не было? Не бомбили", – подметил масштабы разрушений Влад Вихрев.
Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что продает жителям Симферополя представительство одного из крупнейших мировых операторов розничных сетей "Ашан".
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