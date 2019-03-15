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Новые аферы с "Приватом" и мобильными операторами: как не лишиться всех денег

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В интернете мошенники активно заманивают украинцев дармовыми iFhone и денежными призами. В результате люди не получают не только подарков, но и расстаются со своими деньгами или получают огромные кредиты.

А последний тренд мошенников – делать дубликаты ваших сим-карточек и вскрывать электронные кабинеты у мобильных операторов. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Мошенники с бразильской пропиской

В "ПриватБанке" сообщили о том, что кто-то решил воспользоваться именем их учреждения и разыгрывает денежные призы. Об этом пресс-секретарь банка Инна Музычук рассказала на своей страничке в Facebook.

По ее данным, в соцсетях предлагают пройти некий опрос и выиграть за него 8 тысяч гривен. Деньги поступят на карту "ПриватБанка".

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"Призовые опросы" проводят в интернете мошенники. "ПриватБанк" предупреждает клиентов о новом виде мошенничества. Под видом выплаты денежных призов за ответы на простые вопросы мошенники получат доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карточек", говорится в сообщении.

Также в банке не советуют переходить по ссылке, где предлагают ответить на вопросы. "Вы не только потратите деньги на "комиссию" за выигрыш, но и дадите возможность использовать данные карточки для кражи ваших денег", предупреждают в банке.

В Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА подтверждают, что в последнее время подобная схема обмана очень популярна в нашей стране.

"Она появилась у нас весной прошлого года. Суть такова – тебя заманивают каким-то выигрышем. Тогда предлагали iFhone за 1 гривню или 1 евро. Для этого нужно якобы пройти по ссылке и ответить на какие-то простые вопросы. В результате вы подписываетесь на некий сервис, ставите там галочку, что согласны. Это означает, что вы дали разрешение списывать с вашей карты каждый месяц некую сумму денег", рассказала OBOZREVATEL заместитель директора в ЕМА Олеся Данильченко.

Другой вариант вы "выиграли" приз, который доставит курьер. Вам нужно только оплатить небольшую сумму за доставку, 50-100 грн. Человек также проходит по ссылке, ставит галочку и в результате с него каждый месяц будут списывать деньги.

Банковские карты

Банковские карты

"Суммы небольшие, но учитывая размах и регулярность, можно только представить, сколько они зарабатывают. Схема работает по всему миру. Причем часто такие хостинги имеют бразильскую прописку, и суммы списания приходят в реалах", рассказывает Данильченко.

Делают копии сим-карт и добираются до банковских карточек

Но это не единственная мошенническая схема. По словам Данильченко, сейчас появился новый тренд с сим-картами мобильных операторов.

"Мошенники активно изготавливают дубликаты ваших сим-карт. Причем нашли новый способ как ими завладеть – через электронные кабинеты мобильных операторов. К ним вы можете привязать номер своего телефона. Когда вы это делаете, вам приходит СМС с кодом. Так вот мошенники под видом оператора могут звонить и узнавать у вас этот код. Например, один мужчина рассказывал, что ему позвонили от имени оператора и сказали, что хотят подключить ему 4G. Для этого им нужен код. Он и назвал", пояснила замдиректора в ЕМА.

Таким образом, ваш кабинет вскрывают, заказывают дубликат симки.

"А уже с ее помощью получают доступ к интернетбанкингу. Там не только крадут ваши деньги, но еще и поднимают лимит и берут кредит на вас", говорит Данильченко.

Мошенники

Мошенники

В ЕМА советуют переходить на контракт с мобильными операторами, либо проходить идентификацию. Если оператор будет знать ваши дополнительные данные, то он сможет проверить, вы ли пытаетесь войти в кабинет или нет.

Кроме того, не стоит публиковать в открытом доступе номера телефонов, к которым привязаны банковские карты.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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