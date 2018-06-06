Грозят отрезать руку и позорят перед соседями: как коллекторы терроризируют украинцев

Коллекторские компании в Украине от угроз переходят к делу – отбирают у людей вещи, угрожают их детям и позорят граждан перед соседями. В полиции уверяют: таких коллекторов задерживают и передают в суд.

Как выяснил OBOZREVATEL, теперь с коллекторами борются и силовыми методами. Цена вопроса – 6 тысяч гривень.

Позорят перед соседями

Кормящая мама Светлана рассказала нам, как однажды вечером обнаружила в подъезде множество объявлений о том, что должна деньги банку.

Pikabu

"В начале мая ко мне начали звонить коллекторы. Оказывается мой муж, с которым мы не живем вместе уже полгода, задолжал по кредитной карте. Они называют сумму 19 тысяч гривен. Я им вежливо объяснила, что мы давно разъехались, и я не знаю где он. Но они выставили ультиматум: или я сама оплачиваю долг, или нахожу его и заставляю платить. А вечером весь подъезд был увешан бумажками: что "кредитор" разыскивает моего мужа, проживающего по моему адресу. А на самой двери в мою квартиру повесили наклейку: "Банк собирается забрать эту квартиру за долги". Весь дом теперь об этом знает и мне очень стыдно перед соседями", - говорит Светлана.

У Светланы полуторамесячный ребенок и от переживаний пропало молоко. Она вызвала полицию, но те приехали только через день. Написала письмо в банк. Однако через неделю коллекторы добрались до ее странички в соцсетях. "Написали всем моим друзьям из списка, что я должна банку деньги", - рассказала девушка.

А на другой день в ее подъезде появились новые наклейки. "Там было написано, что я проживаю по этому адресу и являюсь должником банка. Мол, соседи, помогите мне, скиньтесь деньгами, кто сколько может". Я снова позвонила в полицию, они передали это в РОВД, а оттуда мне прямо сказали, что не приедут, я могу повторно написать заявление, но они ничего коллекторам сделать не могут", - продолжает Светлана.

Вести

Угрожают сыну

История Светланы не редкость. Недавно коллекторы угрожали киевлянке Александре. Как выяснилось, когда-то кредит в банке взял ее дядя. "Они нашли номера телефонов - мой и моего несовершеннолетнего сына-школьника. Стали мне звонить и угрожать. Потом позвонили сыну и сказали, что отрежут ему руку. Нашли его страничку в соцсетях, взломали, и его фото с пошлыми надписями разослали друзьям", - пожаловалась нам женщина.

Правда, впоследствии коллекторская компания извинилась перед Александрой.

А в Харьковской области коллекторы атаковали небольшую компанию. "Один наш сотрудник присутствовал при оформлении кредита своего знакомого. Клянется и божится, что не выступал гарантом. Сначала звонили ему, теперь отыскали мобильные телефоны всех сотрудников фирмы и звонят каждому по 40 раз на день. Работает автоответчик с разных номеров. Не поднимать трубку вообще мы не можем, нам ведь и клиенты звонят. Это какой-то ужас", - сообщила нам сотрудница компании Виктория.

Шлют липовые решения суда

Юристы говорят, что коллекторы сейчас стали креативными.

"В последнее время коллекторы от имени известного государственного банка рассылают должникам якобы судебные решения. Туда вписывает не только сумму долга, но и какие-то комиссии, штрафы, судебные траты и т.п. Суммы получаются космическими. Когда люди это видят, то начинают нервничать. И не обращают внимания, что где-то внизу мелким шрифтом написано, что это некий проект решения суда. То есть абсолютно липовый документ. Часто люди сразу идут платить хотя бы свой долг, на что коллекторы и рассчитывают", - говорит адвокат Андрей Вареник.

Кстати, коллекторы прекрасно понимают, что если они будут действовать старыми методами - угрозы, нападения, взломы дверей, то сами могут попасть под статью. "Они понимают, что если будут угрожать или нападать на должников, то могут иметь дело с полицией. А вот за обклейку подъезда объявлениями их никто к ответственности не привлечет, ведь там не написано, что это сделали именно они. Трудно доказать, что именно они взломали вашу страничку", - говорит адвокат Андрей Вареник.

Спикер полиции Киевской области Николай Жукович подтверждает - теперь с коллекторами, которые применяют угрозы или физическую силу, борются жестче.

"У нас были случаи в Киево-Святошинском районе, когда такие коллекторы угрожали людям. Они были очень удивлены, что их не просто задерживали, но и арестовывали. Например, пришли такие люди к человеку и попытались забрать его вещи. При хорошей коммуникации с прокуратурой мы смогли их арестовать. Другое дело, что когда материалы передают в суд, то сам суд принимает по ним мягкие решения. Дает условные сроки, и они выходят на волю", - отметил OBOZREVATEL Жукович.

Он советует, в случае угроз физической расправой, нападения, попытки взлома сразу обращаться в полицию. "Мы сразу начинаем документировать все телефонные звонки и задерживаем преступников", - говорит Жукович.

Как защититься

Что касается назойливых звонков, взломов соцсетей, то тут ситуация сложнее. "Да, бывают такие случаи, когда коллекторы назойливо звонят, пишут вашим друзьям, соседям, родственникам, вламываются на ваши странички в соцсетях. Есть способ их игнорировать, ставить номера телефонов в черные списки, не общаться с ними, пока им не надоест, и они не увидят, что толку не будет. Тем более если этот долг не ваш", - советует адвокат Вареник.

Также юрист говорит, что если долг небольшой и он действительно ваш, то легче его оплатить и закрыть вопрос.

"Либо выйти на переговоры с коллекторами. Выяснить для начала, каковы их полномочия на ваш кредит, есть ли у них договор о переуступке вашего долга от банка, уточните о какой сумме идет речь. Если на ваш долг накрутили еще какие-то деньги, то объяснить, что платить вы будете только то, что должны. Но обязательно платить официально, получив на руки бумагу об оплате. Если они не отстанут, тогда обращаться в суд", - советует адвокат.

А в случае угроз и нападений - вызывать полицию. "И помните, что никакие коллекторы не имеют право приходить к вам и вас выселять. На это имеет право только Государственная исполнительная служба. Поэтому если коллекторы явятся отбирать у вас жилье, то гоните их и вызывайте полицию", - отметил Вареник.

Сила на силу

Юрист Иван Либерман также отмечает, что в последнее время коллекторы стали обзаводиться группами так называемых титушек.

"Приходят выселять людей с группой поддержки. Ребята спортивной наружности стоят внизу и ждут команды. Они же могут охранять отобранную квартиру. Но и у антиколлекторов тоже есть услуга - физическая охрана имущества должника. Они также теперь оказывают услуги по защите или возвращению недвижимости хозяину с помощью силы. А теперь еще и такие силовые антиколлекторские услуги оказывают и некоторые общественные организации. То есть сила на силу", - сообщил нам Либерман. В среднем такая услуга обходится в 6 тыс грн.