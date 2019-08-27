Мемориал в кафе "Сепар": Прилепин похвастался "креативом" в честь Захарченко

На кафе "Сепар" в оккупированном Донецке появился нелепый баннер с взорванным там главарем "ДНР" Александром Захарченко.

На своей странице в Facebook российский писатель, который воевал в рядах террористов "ДНР", Захар Прилепин назвал безвкусную "инсталляцию" мемориалом в честь убитого боевика. На баннере изображен коллаж из фото Захарченко и свечи и якобы его цитата: "Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо".

"Мемориал в Донецке на месте гибели. Слова Захарченко, которые вынесены в цитату, он произнес в разговоре-интервью со мной", – написал Прилепин.

В комментариях его подстегнул украинец, спросив, проводят ли сейчас в "Сепаре" поминальные обеды и панихиды? Террорист в свою очередь едко ответил ему пафосными угрозами.

"В донецком аэропорту, под Иловайском, в Изваринском котле мы часто проводим поминальные обеды. А потом и музей сделаем. Приезжайте", – огрызнулся Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин похвастался большим числом убитых украинцев. Он заявил, что не жалеет о том, что принимал участие в войне против Украины, выразив уверенность, что останется безнаказанным за помощь оккупантам.

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