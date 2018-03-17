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Из Украины выгнали пропагандистку КремльТВ

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Сотрудники Службы безопасности Украины выдворили из страны журналистку Наталью Гончарову, которая готовила провокационные материалы в интересах России.

Женщина работает на пропагандистском телевизионном канале "Россия-24", сообщили в пресс-службе СБУ.

Наталья Гончарова

РИА "Новости"

"Она осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора. Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериалы, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины", - сказано в сообщении сотрудников Службы безопасности.

Наталья Гончарова

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Отмечается, что Гончарова планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины.

Наталья Гончарова

yaplakal

"С целью предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащие интересам национальной безопасности Украины Гончарову было принудительно возвращено на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года", - добавили в СБУ.

Наталья Гончарова

yaplakal

Наталья Гончарова

yaplakal

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве журналиста приняли за террориста.

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Темы
Российско-украинский конфликтФейки российских СМИ
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
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